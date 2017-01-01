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to notes - Комплексний ремонт Київ 15.11.2016 10:20
to notes - Гражданин США, устроенный, добрый, 45 лет, 176 см, стройный, бывший киевлянин желает познакомиться для создания семьи с девушкой до 38 лет, без детей или с одним ребёнком. Пишите мне на е-mail: rogiki@yahoo.com Чернігів 24.10.2016 02:38
to notes - Гражданин США, устроенный, добрый, 45 лет, 176 см, стройный, бывший киевлянин желает познакомиться для создания семьи с девушкой до 38 лет, без детей или с одним ребёнком. Пишите мне на е-mail: rogiki@yahoo.com Київ 15.10.2016 23:06

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